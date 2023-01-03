На стадионе "Сантоса" простились с Пеле

К нему не зарастет народная тропа.

Тысячи людей пришли попрощаться с "королем футбола" к стадиону "Сантоса", клуба, которому Пеле Отдал большую часть карьеры. Бразильская легенда скончалась на прошлой неделе в возрасте 82 лет.

В понедельник завершился трехдневный национальный траур по трехкратному чемпиону мира. Во вторник гроб с телом Пеле пронесут по улицам Сантоса до кладбища, где он будет захоронен.

Трибуны стадиона, где прошла официальная церемония прощания, закрыли плакатом "Viva o rei" ("Да здравствует король").

Среди тысяч поклонников у гроба был замечен отец бразильской звезды Неймара в сопровождении сына Пеле Эдиньо, также в прошлом футболиста.

Вот, что говорят об уходе Пеле его поклонники:

— Сегодня очень эмоциональный день, очень грустно терять короля, но радостно за то, что он сделал для нашего города, для Бразилии и для всего мира.

— Он - великая фигура... что я могу сказать? Это трудно объяснить. Глобальная фигура, он представляет всех, объединяет всех, объединяет клубы, никакого соперничества. Вот то замечательное в нем, чего нам не хватает сегодня.

Пеле будет захоронен в некрополе Экуменика, самом высоком в мире вертикальном кладбище. Сам футболист 19 лет назад выкупил на нем место на 9-ом этаже, откуда открывается вид на родной для него стадион.

Но, по данным СМИ, семья решила перенести захоронение на первый этаж, чтобы в будущем доступ к могиле Пеле был удобным для паломников.