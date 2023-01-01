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мир

КНДР расширяет свой ракетный арсенал

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 euronews
Северная Корея встречает новый год баллистическими ракетами
Северная Корея встречает новый год баллистическими ракетами   -   Авторское право  朝鮮通信社/KCNA via KNS

Бессменный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в канун Нового года выступил на церемонии инаугурации новых баллистических ракет, и поздравил создавших их учёных и рабочих.

Ким Чен Ын заявил, что планирует многократно расширить ядерный арсенал своей страны и разработать более мощную межконтинентальную баллистическую ракету, а также запустить первый спутник-шпион.

Прошлый год был отмечен в Северной Корее рекордным числом испытаний ракетного оружия.

В первый день нового года КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении Японии. Ракета упала в воды Японского моря.