Умерла Вивьен Вествуд: ее называли "королевой панка"

"Королева панка", модельер Вивьен Вествуд скончалась у себя дома в Лондоне в возрасте 81 года. О причинах смерти не сообщается, говорится лишь, что дизайнер "умерла мирно, в окружении членов семьи".

Вествуд считается основателем стиля панк в высокой моде. В начале 70-х она открыла собственный магазин неформальной и панковской одежды Let it Rock, создала стиль одежды для знаменитой панк-группы Sex Pistols.

В последние годы темой ее коллекций стали проблемы экологии и климатических изменений, она также выступала в поддержку Джулиана Ассанжа.