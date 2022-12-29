Кнессет поддержал правительство Нетаньяху

Парламент Израиля выразил доверие правительству, сформированному лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху. За проголосовали 63 депутата кнессета из 120, против — 54.

Нетаньяху принял присягу в качестве премьер-министра страны. Это его шестой срок на посту главы правительства.

"Наша первая задача: не допустить того, чтобы Иран создал атомную бомбу, которой будет угрожать нам и всему миру", - сказал Нетаньяху с трибуны.

Депутаты от оппозиции мешали Нетаньяху выступать, выкрикивая слова "Слабак!" и "Позор!" в его адрес.

У нового израильского правительства, помимо решения иранской проблемы, есть и другие долгосрочные цели: развитие национальной инфраструктуры, продление "Соглашений Авраама" с арабскими странами, а также расширение и укрепление поселений на Западном берегу Иордана и Голанских высотах.

В четверг у здания парламента прошла многочисленная акция протеста противников нового правительства Нетаньяху.

Партия "Ликуд" одержала победу на внеочередных выборах в кнессет в ноябре. Это был пятые по счету выборы в Израиле за последние три с половиной года.