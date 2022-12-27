НПО прекращают деятельность в Афганистане

Четыре крупные гуманитарные организации приостановили деятельность в Афганистане. Такое решение принято ими после введенного движением "Талибан" запрета женщинам работать в НПО, которых в стране насчитывается более 180 .

Представители международных агентств по оказанию помощи предупреждают, что это будет иметь катастрофические последствия для населения в разгар продовольственного и экономического кризиса.

Мы призываем власти Талибана как можно скорее отменить это решение. Это происходит в самое неподходящее время, когда экономика Афганистана рушится, и нам нужны женщины как часть рабочей силы, чтобы экономика могла восстановиться Нил Тернер директор Норвежского совета по делам беженцев в Афганистане

Запрет женщинам работать в неправительственных организациях в министерстве экономики "Талибана" объяснили несоблюдением некоторыми из них правильного ношения хиджабов. Такая мера встала в один ряд с другими ограничениями прав и свобод женщин в Афганистане.

Ранее на прошлой неделе власти запретили девушкам обучаться в университетах, также из-за нарушения дресс-кода, что вызвало возмущение международного сообщества и акции протеста в афганских городах.

В последние дни в Кабуле меры безопасности были усилены, на улицах увеличилось количество контрольно-пропускных пунктов, бронетехники, спецподразделений "Талибана" и вооруженных представителей сил правопорядка.