НПО прекращают деятельность в Афганистане

НПО прекращают деятельность в АфганистанеКомментарии
Четыре крупные гуманитарные организации приостановили деятельность в Афганистане. Такое решение принято ими после введенного движением "Талибан" запрета женщинам работать в НПО, которых в стране насчитывается более 180 .
Представители международных агентств по оказанию помощи предупреждают, что это будет иметь катастрофические последствия для населения в разгар продовольственного и экономического кризиса.
Запрет женщинам работать в неправительственных организациях в министерстве экономики "Талибана" объяснили несоблюдением некоторыми из них правильного ношения хиджабов. Такая мера встала в один ряд с другими ограничениями прав и свобод женщин в Афганистане.
Ранее на прошлой неделе власти запретили девушкам обучаться в университетах, также из-за нарушения дресс-кода, что вызвало возмущение международного сообщества и акции протеста в афганских городах.
В последние дни в Кабуле меры безопасности были усилены, на улицах увеличилось количество контрольно-пропускных пунктов, бронетехники, спецподразделений "Талибана" и вооруженных представителей сил правопорядка.