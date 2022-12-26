Смог в Северной Македонии: власти ввели экстренные меры

Власти Северной Македонии ввели чрезвычайные меры в четырёх городах, включая Скопье, в связи с рекордным загрязнением воздуха.

Отменены спортивные мероприятия, строительные работы ограничены периодом с 11 до 17 часов. Работодателям рекомендовано предоставить выходные беременным женщинам и сотрудникам старше 60 лет, а чиновникам – меньше ездить на служебном транспорте.

По данным швейцарской компании IQAir, уровень содержания мелкодисперсных частиц PM10 и PM2.5 примерно в 28 раз превышал порог безопасности, установленный ВОЗ.

И это ощутимо на улицах столицы:

– В носу зудит, приходится регулярно надевать маску. Я не выхожу из дома без надобности - только забрать ребёнка из школы и всё.

– Стоит очень неприятный запах. Многие испытывают проблемы, жалуются на кашель, простужаются.

Люди с астмой и другими хроническими заболеваниями дыхательных путей наиболее уязвимы к загрязнению. Министерству социального обеспечения поручили предоставить временные убежища бездомным.

Среди причин токсичного смога – использование дровяных печей, сжигание мазута и угля в отопительный сезон, выхлопы автомобилей, а также промышленные выбросы.

Скопье регулярно фигурирует в антирейтингах европейских городов с неблагоприятной экологической обстановкой. По данным IQAir, опубликованным 24 декабря, Скопье стал третьим городом в мире по уровню загрязнения воздуха после Бишкека и Лахора.

По оценкам органов здравоохранения, более 3 000 человек в стране с населением чуть более 2 миллионов человек ежегодно умирают из-за грязного воздуха.