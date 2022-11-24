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мир

Европейское агентство по окружающей среде обеспокоено качеством воздуха в странах ЕС

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 Euronews
Архив
Архив   -   Авторское право  Paul White/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Загрязнение воздуха остается самым большим экологическим риском для здоровья европейцев, несмотря на прогресс в решении этой проблемы. Данный вывод содержится в докладе Европейского агентства по окружающей среде.

В материале указывается, что ЕС необходимо предпринять более серьезные шаги, чтобы в полной мере соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

В 2020 году плохое качество воздуха привело к преждевременной смерти около 238 000 европейцев. При этом с повышенным уровнем в воздухе диоксида азота связано 49 000 смертей, с загрязнением озоном - 24 000.

Однако по большей части загрязнение воздуха оказывает воздействие на общее состояние здоровья, провоцируя сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. Это в свою очередь приводит к инвалидизации населения.

Вместе с тем эксперты указывают и на позитивные изменения. С 2005 года преждевременная смертность снизилась на 45%. Похоже, что ЕС досрочно достигнет цели по сокращению такого рода смертей на 55% к 2030 году.

В отчете также говорится о влиянии загрязнения воздуха на природу: речь идет как о хрупких экосистемах, так и сельхозугодьях. Повышенное содержание в атмосфере озона и азота были обнаружены в некоторых европейских регионах, хотя в целом наблюдается тенденция к снижению данных показателей. Уменьшается и концентрация в воздухе диоксида серы и аммиака.