Париж: курды прошли маршем в память об убитых и раненых

Несколько сотен людей приняли участие в безмолвном марше по Парижу, чтобы почтить память трех погибших в пятницу курдов и поддержать раненых.

Шествие началось в X районе столицы, вблизи курдского культурного центра, где в пятницу открыл стрельбу 69-летний француз, убивший троих и ранивший еще четверых человек. На тротуаре в этом месте установили маленький мемориал, куда скорбящие принесли фотографии жертв, свечи и цветы. Финальная точка маршрута — улица Ла Файетт, где в январе 2013 года были убиты три курдских активиста.

Курдское сообщество в Париже обвиняет в случившемся Турцию и утверждает, что французская полиция и власти могли сделать больше, чтобы предотвратить трагедию. В выходные в столице Франции прошли несколько демонстраций, быстро переросших в беспорядки — участники переворачивали автомобили, жгли мусорные баки и разбивали автобусные остановки.

Согласно заявлению прокурора Парижа, подозреваемый в стрельбе француз на допросе сказал, что "патологически ненавидит иностранцев".