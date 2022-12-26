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Франция

Париж: курды прошли маршем в память об убитых и раненых

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 Yulia Gritsay
Акция солидарности в память об убитых в Париже курдах. Париж, Франция. 26 декабря 2022.
Акция солидарности в память об убитых в Париже курдах. Париж, Франция. 26 декабря 2022.   -   Авторское право  Lewis Joly/AP Photo

Несколько сотен людей приняли участие в безмолвном марше по Парижу, чтобы почтить память трех погибших в пятницу курдов и поддержать раненых.

Шествие началось в X районе столицы, вблизи курдского культурного центра, где в пятницу открыл стрельбу 69-летний француз, убивший троих и ранивший еще четверых человек. На тротуаре в этом месте установили маленький мемориал, куда скорбящие принесли фотографии жертв, свечи и цветы. Финальная точка маршрута — улица Ла Файетт, где в январе 2013 года были убиты три курдских активиста.

Курдское сообщество в Париже обвиняет в случившемся Турцию и утверждает, что французская полиция и власти могли сделать больше, чтобы предотвратить трагедию. В выходные в столице Франции прошли несколько демонстраций, быстро переросших в беспорядки — участники переворачивали автомобили, жгли мусорные баки и разбивали автобусные остановки.

Согласно заявлению прокурора Парижа, подозреваемый в стрельбе француз на допросе сказал, что "патологически ненавидит иностранцев".