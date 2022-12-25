English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

Украина

Рождество на войне: Путин – о переговорах, Подоляк – о трибунале

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
Украинские военнослужащие получают Вифлеемский огонь во время рождественской службы в Харькове, 25 декабря 2022 года.
Украинские военнослужащие получают Вифлеемский огонь во время рождественской службы в Харькове, 25 декабря 2022 года.   -   Авторское право  AP Photo/Evgeniy Maloletka

Готовность к переговорам и поиску "приемлемых развязок" – в таком ключе Владимир Путин высказался о войне в Украине в интервью государственному телевидению.

Глава Кремля в очередной раз заявил, что, по его мнению, в основе конфликта – стремление стран Запада "растащить историческую Россию".

"Мы приближаемся к трибуналу" – написал в ответ на это советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Как утверждают в Киеве, "Россия единолично напала на Украину и убивают её граждан", Москва "не хочет переговоров, а пытается уйти от ответственности".

В Украине впервые массово отметили сочельник и Рождество по григорианскому календарю. Традиционно украинские православные и грекокатолики празднуют Рождество 7 января. Православная церковь Украины (ПЦУ), автокефалию которой не признают некоторые поместные церкви, проведёт службы в обе даты. По опросу социологической группы "Рейтинг", 44% украинцев поддерживает идею празднования Рождества в один день с католиками и протестантами.

Солдаты и бойцы теробороны посетили богослужения. "Я думаю, все будет хорошо. Украина точно выиграет эту войну, и вот тогда мы отпразднуем как следует, с братьями по оружию и близкими, это будет праздник, который невозможно забыть", – говорит один прихожанин.

На Херсонщине в воскресенье трижды объявлялась воздушная тревога. Работники аварийно-спасательных служб устраняли последствия субботнего российского удара по областному центру, жертвами которого стали не менее 10 человек.