Рождественские мессы в Ватикане и Вифлееме

Рождественские мессы в Ватикане и ВифлеемеКомментарии
Euronews
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Католики и протестанты отмечают один главных христианских праздников — Рождество.
На торжественной мессе в соборе Святого Петра в Ватикане собрались семь тысяч верующих, еще около трех тысяч присутствовали на площади.
Папа римский Франциск во время проповеди напомнил о детях, "поглощенных войной, бедностью и несправедливостью".
В Вифлееме, который по преданию считается местом рождения Иисуса Христоса, верующие собрались на Ясельной площади и в Храме Рождества Христова.
После двух лет ковидных ограничений в город на рождественские праздники вернулись иностранные туристы, все гостиничные номера заняты гостями. Ожидается, что Вифлеем посетят не менее 120 тысяч паломников.