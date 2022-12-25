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мир

Рождественские мессы в Ватикане и Вифлееме

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 Euronews
Папа римский Франциск провел богослужение в соборе Святого Петра.
Папа римский Франциск провел богослужение в соборе Святого Петра.   -   Авторское право  Divisione Produzione Fotografica/Vatican Media

Католики и протестанты отмечают один главных христианских праздников — Рождество. 

На торжественной мессе в соборе Святого Петра в Ватикане собрались семь тысяч верующих, еще около трех тысяч присутствовали на площади.

Папа римский Франциск во время проповеди напомнил о детях, "поглощенных войной, бедностью и несправедливостью".

В Вифлееме, который по преданию считается местом рождения Иисуса Христоса, верующие собрались на Ясельной площади и в Храме Рождества Христова.

После двух лет ковидных ограничений в город на рождественские праздники вернулись иностранные туристы, все гостиничные номера заняты гостями. Ожидается, что Вифлеем посетят не менее 120 тысяч паломников.