Девять человек погибли из-за снежной бури в США

По меньшей мере девять человек погибли в результате снежной бури в США. Как сообщает телеканал CNN, все они попали в ДТП на скользкой дороге, так как водители не справились с управлением. Инциденты зафиксированы в штатах Канзас, Миссури, Кентукки и Огайо.

Из-за непогоды в стране остаются без света более 800 тысяч домов и предприятий. Особенно тяжелая ситуация — в Мэне, на северо-восточном побережье.

В предрождественскую пятницу из-за сильного ветра и снегопадов в США были отменены почти шесть тысяч рейсов, еще 10 тысяч — задержаны.

Температура воздуха в ряде регионов страны опустилась до рекордно низких значений. Так 22 декабря в штате Вайоминг столбики термометров снизились до -41°C. Такого не было еще ни разу за все годы метеорологических измерений.

Губернаторы как минимум 13 штатов ввели режим чрезвычайной ситуации. Спасательные службы и войска Национальной гвардии США приведены в состояние повышенной готовности.