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США

На США надвигается "взрывной циклон"

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 Euronews
Непогода в США
Непогода в США   -   Авторское право  Karen Ducey/Seattle Times

На север США надвигается буря, которую называют "взрывным циклоном" или "циклоном-бомбой". Это означает возможность внезапного и очень резкого ухудшения погоды из-за быстрого падения давления. Циклон движется с северо-запада в сторону Великих озёр. Метеорологи предупреждают, что сильные ветры и обильные снегопады могут заблокировать движение и наземного транспорта, и авиации и поставят под угрозу планы рождественских поездок для сотен тысяч американцев.