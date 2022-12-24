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Китай

Больницы Китая не справляются с наплывом больных COVID-19

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 Yulia Gritsay
Больницы Китая переполнены
Больницы Китая переполнены   -   Авторское право  AP Photo

Система здравоохранения Китая не справляется с наплывом больных коронавирусом. Больницы переполнены, а в провинции, как пишет Reuters, врачам иногда приходится ставить капельницы сидящим в своих машинах пациентам.

В начале декабря власти Китая — после волны самых масштабных за последние десятилетия протестов — отказались от трехлетней политики "нулевого ковида" — жестких ограничений, когда локдаун мог быть введен в городе-миллионнике даже из-за нескольких случаев заболевания.

Меры такого рода не позволили жителям страны сформировать естественный иммунитет, а разработанные в Китае вакцины считаются гораздо менее эффективными, чем западные, особенно в борьбе против мутировавших вариантов COVID-19.

По данным Bloomberg, который получил доступ к информации, озвученной на закрытом заседании Национальной комиссии здравоохранения, только за один день 20 декабря коронавирусом заразились 37 миллионов китайцев. При этом независимые аналитики оценивают количество заражений примерно в миллион человек ежедневно, а официальный Пекин говорит лишь о трех тысячах случаев с начала месяца.