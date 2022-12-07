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Китай
Срочная новость

Китай смягчает антиковидные ограничения

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 Euronews
Китай смягчает антиковидные ограничения
Авторское право  Andy Wong/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Китайское правительство ослабило ограничительные меры по контролю над ковидом по всей стране. Об этом сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Теперь заразившимся можно оставаться дома на карантине, а объемы широко распространенного ранее ПЦР-тестирования сократятся.

Согласно новым рекомендациям, представленным Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения, который выполняет функции министерства, "бессимптомные инфицированные лица и легкие случаи, которые можно изолировать в домашних условиях, будут изолированы", а страна "еще больше сократит объем и частоту тестирования на нуклеиновую кислоту".

Ранее Китая столкнулся с волной массовых протестов против политики "нулевого ковида".

Западные страны не раз призывали власти КНР прислушаться к голосу народа и смягчить строгие санитарные ограничения.