English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

Украина

"Спасибо, дед, свет есть!"

Access to the comments Комментарии
 Euronews
По всей Украине действуют плановые отключения света
По всей Украине действуют плановые отключения света   -   Авторское право  Andrew Kravchenko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

В Черниговской области до сих пор приходится устранять и следы ещё мартовской осады города, и последствия новых постоянных российских обстрелов: на электромонтёров выпадает огромная нагрузка по ремонту и восстановлению линий электропередачи.

Максим Хропатый, электромонтёр:

"Мы сейчас новые провода и всё, что остаётся, восстанавливаем, реконструируем линию, потому что она сильно пострадала. Электричество это же не то, что ты взял в корзинку и домой принёс. Его сколько вырабатывается, столько и потребляется. Поэтому у нас сейчас такие, к сожалению, условия. Но мы всё делаем для того, чтобы всё вошло в нормальное русло. Как минимум хотя бы как было раньше".

В этих условиях восстановить подачу электричества даже на несколько минут считается большим успехом, но и он может оказаться лишь временным.

Анатолий Лавренко, электромонтёр:

"Даже когда свет был на пять минут, это было прекрасно. Может, кто-то зарядил телефон. Я как-то прихожу домой, а внук... Дети что — война не война, а телефон надо. И внук вот, "Спасибо, дед, свет есть, ура!", запрыгнул на руки, обнял. А свет через две минуты и потух. Аж слеза навернулась".

Постоянные российские удары нанесли огромный ущерб украинской энергетической инфраструктуре. По всей стране действуют графики плановых отключений электроэнергии. Киев просит у Запада оборудование для ремонта инфраструктуры и прямых поставок энергии.