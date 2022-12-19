Рождество в Италии: финансовая помощь вместо праздничных украшений

Последние два года жители Италии праздновали Рождество в условиях ковидных ограничений. Все надеялись, что в этом году праздничный сезон станет символом возрождения, не только в психологическом смысле, но и в экономическом тоже. Но война в Украине и тяжелый энергетический кризис нанесли удар по Рождеству и в этом году.

Рост цен на электричество стал невыносимым для многих домохозяйств и владельцев бизнеса. В такой ситуации мэры некоторых населенных пунктов решили отказаться от уличных украшений и праздничного освещения, чтобы направить сэкономленные деньги тем, кто не может оплатить счета.

Мэр Помильяно-д’Арко Джанлука дель Мастро рассказывает: "Меня сразу напугало подорожание в шесть раз счета за электричество в нашей мэрии. Поэтому я принял решение не проводить такие мероприятия, за которые платит весь город. Потому что расходы на содержание мэрии отражают расходы обычных людей, в том что касается услуг и налогов.”

Население Помильяно-д’Арко составляет 40 тысяч человек. Город является центром одного из самых важных индустриальных хабов на юге Италии.

"Мы находимся в центре Помильяно. До Рождества осталось всего несколько дней, вокруг совсем немного украшений. Вид улиц действительно может показаться несколько печальным, но зато многие семьи, живущие в этой части провинции Неаполь смогут спокойно провести Рождество, не волнуясь об оплате счетов за электричество", — передает корреспондент Euronews Лука Паламара.

"Мы выделили 120 тысяч евро. На данный момент мы точно не знаем, сколько семей воспользовались этой инициативой, но их будет много. Мы предполагаем, что каждая семья получит от 300 до 400 евро. Это очень важно в такой исторический момент", — говорит Помильяно-д’Арко

В это время года улицы обычно украшены сводами световых гирлянд, но в нынешнем сезоне праздничных декораций на улицах нет. Дух Рождества передают витрины некоторых магазинов. Изредка можно заметить фигурки Санта-Клаусов, напоминающих о новогодних надеждах и пожеланиях.