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Бразилия

Состояние Пеле ухудшается

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 Euronews
Пеле
Пеле   -   Авторское право  FRANCK FIFE/AFP or licensors

Состояние здоровья бразильского футболиста Пеле ухудшается. Об этом сообщили врачи клиники в Сан-Паулу, где он сейчас находится. Рак прогрессирует, а химиотерапия перестала приносить результаты ещё раньше. Врачам остаётся только проводить паллиативное лечение. Уже известно, что Рождество Пеле проведет в больнице. В то же время, по словам медиков, спортсмен остаётся в обычной палате, перевод в реанимацию ему не нужен. Рак у лучшего футболиста XX века обнаружили в прошлом году и сделали операцию, но победить опухоль не удаётся.