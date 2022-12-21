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мир

ISW: Россия затягивает войну

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 Oleksandra Vakulina
Боевые действия в Украине продолжаются 301 день
Боевые действия в Украине продолжаются 301 день   -   Авторское право  AP/Russian Defense Ministry Press Service

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии минобороны в среду поставил военные задачи на 2023 год.

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе видеоконференции, в которой принимали участие 15 тысяч должностных лиц Вооруженных сил РФ, призвал к увеличению численности российской армии.

Институт изучения войны ранее отмечал, что Кремль создает условия для затягивания войны в Украине с лета после того, как российским войскам не удалось добиться поставленных задач и удержать занятые позиции.

По оценкам украинских официальных лиц и экспертов института, основанным на заявлениях и действиях Кремля, цели президента Путина в Украине не изменились.

Аналитический центр утверждает, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут на 300-й день войны подрывает продолжающуюся информационную операцию Кремля, цель которой представить Путина как вовлеченного в войну лидера.

Бахмут остается одной из главных целей российского наступления в течение нескольких месяцев.

Темпы продвижения армии России в районе Бахмута не ускорялись в течение предыдущих недель. По оценкам экспертов, в период с 1 октября по 20 декабря армия России заняла в общей сложности 192 кв. км в районе города.

Министерство обороны Великобритании заявляет, что интенсивные бои идут в районе Бахмута с июня 2022 года, но линия фронта проходит в основном на открытой местности, на восточных подступах к городу.

Однако по мнению экспертов Института изучения войны, российские СМИ, вероятно, будут и далее утверждать, что Россия занимает значительные территории в районе Бахмута.