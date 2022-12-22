Битва за Бахмут определит, как будет развиваться война в Украине дальше: об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая в конгрессе США. Он передал американским депутатам флаг защитников города.

Российская армия пытается взять Бахмут уже несколько месяцев. Из 70-тысячного населения большинство эвакуировались, но есть и те, кто остался и пытается выжить в частично блокированном населённом пункте, который подвергается непрерывным обстрелам и разрушениям. Гуманитарную помощь в Бахмут доставляют регулярно.

"Держимся, выживаем. Стреляют, и с той, и с той стороны. Воды, света, газа нет. Хоть гуманитарную помощь дают, уже хорошо. Работы тоже нет. На шабашках, то людям окна заколотить, то ещё что. Но держимся, уезжать не хотим, это же наша земля. Куда мы со своей земли денемся".

В Киеве заявляют, что российские войска несут колоссальные потери, пытаясь пробить оборону Бахмута "в лоб". В свою очередь, в Москве регулярно заявляют, что город вот-вот падёт. Взятие Бахмута, по заявлениям западных аналитиков, позволило бы российским войскам развернуть наступление в те районы Донбасса, которые остаются под контролем Украинских вооружённых сил.