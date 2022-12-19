Спецкомитет Палаты представителей США рекомендует судить Трампа

Комитет Палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия рекомендует возбудить уголовное дело против бывшего президента Дональда Трампа. Парламентарии считают, что вместе с рядом других лиц он нарушил по меньшей мере четыре федеральных закона.

Комитет обвиняет Трампа, в том числе, в заговоре против США и в причастности к мятежу. Это заявление участники парламентского расследования приняли единогласно. По их мнению, экс-президент призвал своих сторонников собраться в Вашингтоне и добиться от Конгресса пересчёта голосов, чтобы помешать законной передаче власти после выборов.

В рамках дел о штурме Капитолия 6 января 2021 арестованы более 800 человек. Сам Трамп отвергает обвинения в организации нападения на Конгресс и заявляет о политическом характере связанных с этими событиями разбирательств, называя их «охотой на ведьм».