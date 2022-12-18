Иракские специалисты спасают древние рукописи

Иракские специалисты выполняют тонкую реставрационную работу в рамках проекта по сохранению и оцифровке 47 тысяч ценных манускриптов. Среди них рукописи на арабском, персидском, турецком, иврите и курдском языках.

Некоторым текстам, с которыми имеют дело эксперты более тысячи лет. В стране, которая несет на себе шрамы многочисленных конфликтов, этой коллекции, спрятанной в пригороде Багдада, удалось уцелеть. Сейчас коллекция находится в Национальном музее. Она включает включает книги, пергаментные свитки и доски для каллиграфии. Некоторые рукописи относятся к ранней эпохе Аббасидов.