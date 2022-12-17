Барселона: три башни собора готовы

В Барселоне впервые были освещены недавно завершенные башни евангелистов Луки и Марка. На вершине башни святого Марка установлена голова льва, на башне святого Луки – голова быка. Таким образом три из шести центральных башен собора Святого Семейства завершены. Восьмого декабря прошлого года была достроена башня Девы Марии.

Ожидается, что строительство базилики будет завершено в 2026 году, в котором исполнится 100 лет со дня смерти архитектора Антонио Гауди, спроектировавшего храм. Строительство собора Саграда Фамилия ведется с конца 19-го века.