Папе Римскому Франциску исполнилось 86 лет

В день своего 86-летия Папа Римский Франциск принял на аудиенции в Ватикане премьер-министра Словении Роберта Голоба.

Расширение Европейского Союза за счет стран Западных Балкан, война в Украине и ее влияние на регион стали главными темами встречи понтифика и словенского лидера.

Франциск также встретился с с участниками традиционного Рождественского концерта в Ватикане. В этом году он пройдёт в поддержку благотворительной миссии салезианцев в Украине.