США исключили пересмотр равноправия однополых и межрасовых семей

Президент США Джо Байден подписал закон "Об уважении брака" — он законодательным путём увековечивает признание на всей территории страны однополых и межрасовых браков, до сих пор опиравшееся лишь на соответствующие решения судебной власти.

Закон был принят двухпартиным голосованием Конгресса — его поддержали как демократы, так и многие республиканцы в обеих палатах американского парламента. Подобные консенсусные решения остаются исключением из правил в политических реалиях США и отражают стабильно растущее общественное неприятие дискриминации ЛГБТ — по данным Gallup, юридическое равноправие однополых семей с разнополыми сегодня поддерживают 71% граждан США, тогда как в 1996 году сторонников легализации однополых браков было менее 30%.

Результаты опросов жителей США об отношении к равноправию однополых пар с разнополыми перед лицом закона, 1996-2022 гг. Gallup

Защита существующего равноправия от пересмотра

Все штаты США уже признают однополые браки с 26 июня 2015 года, когда соответствующее решение принял Верховный суд США. Однако, как показал недавний пересмотр в США статуса абортов, позиция судебной власти может быть переменчива — это довольно шаткое основание для института брака. Решения же Конгресса, напротив, отменить крайне сложно.

Отдельные штаты, которые не легализовали регистрацию однополых браков на своей территории, тем не менее обязаны признавать браки, заключённые в других штатах.

Подписывая закон, президент США Джо Байден заявил:

— Этот закон и любовь, которую он защищает, наносят удар по ненависти во всех её формах. И именно поэтому этот закон важен для каждого американца — вне зависимости от того, кто ты и кого ты любишь.