Западная Европа и США: испытание погодой

Начало зимы в Португалии ознаменовалось сильнейшими наводнениями и оползнями, вызванными проливными дождями. Разгул стихии сопровождается ураганным ветром.

Мэр Лиссабона призвал жителей столицы не покидать свои дома. По всей агломерации нарушена работа транспорта.

Карлуш Моэдаш объявил о создании фонда в размере 3 млн. евро для пострадавших от удара стихии.

Отмечается подъём воды в крупнейших реках Пиренейского полуострова – Дору и Тежу. К вечеру среды прогнозируется чрезвычайная ситуация в городе Порту. Штормовое предупреждение объявлено по всему атлантическому побережью.

Из-за риска разлива Гвадианы эвакуированы десятки жителей испанского региона Эстремадура.

Во Франции – от Бретани до Эльзаса – был объявлен "оранжевый уровень" угрозы из-за выпавшего снега и гололедицы на дорогах. В Бургундии три человека погибли в результате аварии на автостраде.

Власти парижского региона рекомендовали жителям ограничить поездки и работать удалённо. В среду аэропорт Париж-Орли отменил около четверти рейсов.

Снег в Лионе, Франция.

По другую сторону Атлантики также борются с последствиями разгула стихии. Снежный шторм и торнадо обрушились на юг США, в Техасе несколько человек получили травмы.

В Национальной метеорологической службе предупреждают, что непогода продлится ещё несколько дней.