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мир

Аномальные морозы в США

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 Alexander Kazakevich
Работа снегоуборочной техники в Спрингвилле, штат Нью-Йорк, 23 декабря 2022 года.
Работа снегоуборочной техники в Спрингвилле, штат Нью-Йорк, 23 декабря 2022 года.   -   Авторское право  Harry Scull Jr. /The Buffalo News via AP

От канадской границы до Рио Гранде: Соединённые Штаты накрыл снежный шторм с арктическими ветрами в канун Рождества, когда миллионы американцев намеревались сесть за руль.

Предупреждения метеорологической службы об экстремальном холоде и возможной угрозе для жизни касаются 240 миллионов человек или более 70% населения страны. На северо-западе столбик термометра опустился до -45°C. В отдельных районах столь низкие температуры не наблюдались с 1980-х годов.

В Кентукки в ДТП погибли 2 человека. Сообщается также о смерти одного бездомного.

По информации сайта FlightAware, в пятницу по всей стране были отменены более 4 тысяч рейсов. Отключения или перебои с электроснабжением затронули 350 тысяч домохозяйств и предприятий.

Несколько штатов, включая Нью-Йорк, Джорджию, Оклахому и Северную Каролину, объявили чрезвычайное положение.