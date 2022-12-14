В мире задержано рекордное число журналистов - "Репортеры без границ"

Война, насилие, цензура. 2022 год стал катастрофическим для свободного доступа к информации. Согласно ежегодному отчету организации "Репортеры без границ", по состоянию на 1 декабря в мире было похищено 65 журналистов, 49 пропали без вести, 57 были убиты, 533 репортера задержаны за свою профессиональную деятельность.

Серьезная в этом плане ситуация в Азии: Китай, Мьянма и Иран возглавляют список стран с наибольшим количеством заключенных журналистов. Европейская страна Беларусь занимает пятое место.

Женщины составляют почти 15% от общего числа заключенных журналистов, отмечается в отчете.

Что касается самых опасных мест для занятий этой профессией. Почти половина из 57 журналистов, убитых по состоянию на 1 декабря, работали в Латинской Америке.

Мексика четвертый год подряд остается самой опасной страной для журналистов, в 2022 году там погибли 11 сотрудников СМИ. За ней следуют Украина, находящаяся в состоянии войны, и Гаити. Замыкаю эту шестерку стран Сирия и Йемен.

К давлению организованной преступности и авторитарных режимов добавляется нестабильность в сфере занятости, что побуждает "хищников, пожирающих свободу прессы" бродить" среди независимых журналистов".