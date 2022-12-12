Эрик Сьотти возглавил "Республиканцев"Комментарии
Депутат Национального собрания Франции и член совета южного французского департамента Приморские Альпы Эрик Сьотти избран новым председателем партии "Республиканцы". Он набрал в ходе внутрипартийного голосования более 50% голосов.
57-летний Сьотти активно выступает за ужесточение миграционного законодательства, а также поддерживает усиление мер по борьбе с преступностью.
Новый лидер "Республиканцев" – критик экономической программы президента Эммануэля Макрона.
В феврале Сьотти заявлял, что Украине не стоит вступать в НАТО, и призывал Россию уважать суверенитет соседней страны.
В последних интервью политик выступал за сохранение диалога с Москвой.
Главной задачей нового председателя "Республиканцев" станет возвращение партии былой популярности среди избирателей. На состоявшихся в начале года президентских выборах кандидат от республиканцев Валери Пекресс набрала в первом туре менее 5 % голосов.