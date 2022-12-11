ЧМ: в Париже отпраздновали выход в полуфинал сборных Франции и Марокко

Около 20 тысяч футбольных болельщиков вышли в субботу вечером на Елисейские поля в Париже, чтобы отпраздновать победу в четвертьфинале Чемпионата мира сразу двух сборных — французской и марокканской. В среду они встретятся в полуфинале.

Команда Марокко — граждан этой страны во Франции живет традиционно много — первая африканская сборная, которой удалось выйти в полуфинал мундиаля.

Массовые гуляния на Елисейских полях были достаточно мирными, и лишь к полуночи несколько агрессивно настроенных фанатов начали выпускать в сторону полиции петарды. 74 человека были задержаны.