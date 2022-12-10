ЧМ в Катаре, анонс: Португалия-Марокко, Англия-Франция

В субботу определится вторая пара полуфиналистов Чемпионата мира в Катаре.

Сборная Португалии, которая встретится с Марокко, выглядит явным фаворитом этого противостояния на фоне африканской команды, впервые в своей истории пробившейся в четвертьфинал.

В другом матче сойдутся действующий чемпион мира сборная Франции и команда Англии, финалист последнего Евро.

Лидер атак "трехцветных" Килиан Мбаппе блистает на втором мировом первенстве подряд, возглавляя список бомбардиров с 5 голами.

1/8 финала и французы, и англичане прошли довольно легко, обыграв Польшу и Сенегал, соответственно.

Сегодняшняя битва будет более сложной.

Сэм Эшу, Euronews:"Франция проводит последние приготовления к встрече с Англией за место в полуфинале. Килиан Мбаппе снова в строю и надеется, что сможет увеличить свой голевой актив. Англия также сильно выглядит на этом чемпионате мира, забив 12 голов и пропустив всего два. Полуфиналист последнего мирового первенства и серебряный призер Евро-2020 в Катаре рассчитывает завоевать знаменитый трофей, но ему противостоит уверенная в себе команда, которая сама стремится сохранить чемпионский титул. Это не удавалось никому с 1962 года".