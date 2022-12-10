Захват заложников в Дрездене: подозреваемый убит в ходе операции

40-летний мужчина, захвативший заложников в торговом центре в Дрездене, убит во время спецоперации. Об этом заявили в полиции. Ранее сообщалось, что он ранен и задержан. Двое заложников — сотрудник магазина и несовершеннолетний — не пострадали.

По неподтверждённым сообщениям местных СМИ, преступник сначала попытался ворваться в здание редакции "Радио Дрезден", устроив стрельбу там, и лишь потом направился в сторону торговой галереи Альтмаркт.

В полиции сообщили, что ещё утром обнаружили тело 62-летней женщины — матери 40-летнего подозреваемого. Задержанный, по заявлению правоохранительных органов, имеет проблемы с психическим здоровьем.

Район Альтмаркта остаётся оцеплен, расположенный рядом рождественский базар закрыт.