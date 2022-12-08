Иран: смертная казнь за "ведение войны против бога"

В Иране исполнили первый смертный приговор в отношении участника антиправительственных протестов, им стал Мохсен Шекари. О казни через повешение сообщил информационный орган судебной власти режима.

Шекари обвиняли в вооружённом нападении на сотрудников сил безопасности и блокировании дорожного движения в Тегеране. Эти предполагаемые преступления квалифицировались как "мохаребех" – т.е. "ведение войны против Бога"

Смертный приговор был вынесен 1 ноября, апелляция была отклонена верховным судом исламской республики.

Директор базирующейся в Осло НКО Iran Human Rights осудил "показательный процесс" и призвал к жесткой реакции со стороны международного сообщества.

По данным Amnesty International, смертная казнь грозит ещё 28 задержанным демонстрантам.