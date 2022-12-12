В Иране казнён второй участник протестов

В Иране меньше чем за неделю казнен уже второй участник протестов, которые сотрясают страну на протяжении почти трех месяцев.

Маджид Реза Рахнавард был публично повешен в северном городе Мешхед после того, как его приговорили к смертной казни за "ведение войны против Бога".

Молодой человек был обвинен в убийстве двух сотрудников службы безопасности и ранении еще четырех человек, в чем он, как сообщают, признался.

Отвечая на вопросы прессы, представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что произошедшее — внутреннее дело.

По его словам, население имеет полное право на демонстрации, но это был не протестующий, а мятежник.

Казни вызвали шквал критики со стороны международного сообщества, которое, в свою очередь, готово ужесточить санкции против Ирана.

У меня был долгий разговор с министром иностранных дел Ирана. Вы можете себе представить, конечно. Мы говорили об этих казнях. Я выразил обеспокоенность и осуждение Европейского союза, а также сообщил о санкциях, которые будут приняты сегодня Жозеп Боррель глава европейской дипломатии

Антиправительственные демонстрации начались в середине сентября после смерти Махсы Амини, арестованной за неправильное ношение хиджаба.

По данным нескольких НПО, в результате жестокого подавления протестов погибли более 400 человек.

На прошлой неделе был казнен первый задержанный, 23-летний мужчина, обвиненный в нападении на сотрудников сил безопасности.

Активисты говорят, что на закрытых слушаниях к смертной казни приговорены более 10 человек.