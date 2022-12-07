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США

Украинский лидер Владимир Зеленский назван человеком года по версии журнала Time

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 euronews
Президент Зеленский постоянно появляется в кадре на улицах украинских городов, разрушенных российскими ракетными ударами
Президент Зеленский постоянно появляется в кадре на улицах украинских городов, разрушенных российскими ракетными ударами   -   Авторское право  AFP via Présidence ukrainienne

Президент Украины Владимир Зеленский назван человеком года по версии американского журнала Time.

В разное время "персонами года" Time называл других глав государств, например Рональда Рейгана (в в 1980-м и в 1983-м) и Михаила Горбачёва (в 1987-м и 89-м годах). Персонами года становились Папа Иоанн Павел II и основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг. В прошлом году человеком года был назван миллиардер Илон Маск.

В заявлении Time отмечается, что Владимир Зеленский не только президент своей страны, но и главнокомандующий с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Журналисты окрестили Зеленского "духом Украины", который олицетворяет стойкость украинского народа и украинское сопротивление.

На страницах журнала Time опубликован пространный репортаж Саймона Шустера, который сопровождал Зеленского в поездках по Украине и, в частности, во время посещения освобождённого от российской оккупации Херсона.