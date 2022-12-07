Протест французских виноделов

Виноделы Бордо требуют государственной поддержки, без которой, как они заявляют, многим из них грозит разорение.

Такие факторы как перепроизводство, сокращение потребления красного вина (-15 % за последние три года), прекращение экспорта в Китай и влияние изменения климата привели к тому, что предприниматели были вынуждены обратиться к правительству.

Сотни людей вышли на улицы, чтобы потребовать компенсаций. Протестующие подвесили на дереве манекен с прикрепленным к нему листком с надписью "Остановите самоубийства" (Stop aux Suicides).