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Франция

Протест французских виноделов

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 Михаил Саленков
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото   -   Авторское право  BOB EDME/AP

Виноделы Бордо требуют государственной поддержки, без которой, как они заявляют, многим из них грозит разорение.

Такие факторы как перепроизводство, сокращение потребления красного вина (-15 % за последние три года), прекращение экспорта в Китай и влияние изменения климата привели к тому, что предприниматели были вынуждены обратиться к правительству.

Сотни людей вышли на улицы, чтобы потребовать компенсаций. Протестующие подвесили на дереве манекен с прикрепленным к нему листком с надписью "Остановите самоубийства" (Stop aux Suicides).