Продажи портвейна бьют рекорды

Продажи португальского портвейна в прошлом году достигли рекордных показателей: вместе с вином из региона Дору, выручка составила около 625 миллионов евро.

По словам ассоциации региональных производителей, вырос как внутренний рынок, так и экспорт, и при этом основной прирост был достигнут за счёт продаж дорогих и коллекционных марок.

Число туристов, посетивших винные погреба Дору, также весьма заметно выросло — но всё ещё не достигает докоронавирусных показателей. Тем не менее, и этот рост очень радует местных жителей, особенно на фоне того, что вся винодельческая долина Дору в этом году объявлена "европейской столицей вина".