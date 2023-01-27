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Португалия

Продажи портвейна бьют рекорды

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 Euronews
Вся долина, где производя портвейн, объявлена "европейской столицей вина"
Вся долина, где производя портвейн, объявлена "европейской столицей вина"   -   Авторское право  ESTELA SILVA/ 2015

Продажи португальского портвейна в прошлом году достигли рекордных показателей: вместе с вином из региона Дору, выручка составила около 625 миллионов евро.

По словам ассоциации региональных производителей, вырос как внутренний рынок, так и экспорт, и при этом основной прирост был достигнут за счёт продаж дорогих и коллекционных марок.

Число туристов, посетивших винные погреба Дору, также весьма заметно выросло — но всё ещё не достигает докоронавирусных показателей. Тем не менее, и этот рост очень радует местных жителей, особенно на фоне того, что вся винодельческая долина Дору в этом году объявлена "европейской столицей вина".