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США

Благодаря победе Рафаэля Уорнока в Джорджии демократы получают абсолютное большинство в Сенате США

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 Михаил Саленков
Победа демократа Рафаэля Уорнока принесла демократам абсолютное большинство в Сенате
Победа демократа Рафаэля Уорнока принесла демократам абсолютное большинство в Сенате   -   Авторское право  Brynn Anderson/AP

Демократ Рафаэль Уорнок победил своего соперника от республиканцев, кандидата, поддержанного экс-президентом США Дональдом Трампом, Гершеля Уокера в борьбе за место в Сенате от штата Джорджия.

Уорнок набрал более 50% голосов избирателей. В ходе первого тура ни одному из двух кандидатов не удалось заручиться поддержкой более половины жителей штата, поэтому был назначен второй.

Выборы в Джорджии играли ключевую роль, так как именно там определялось, получат ли демократы абсолютное большинство в Сенате. Теперь у них 51 место (против 49 республиканских). Таким образом президенту Джо Байдену будет легче назначать судей и членов администрации.

Контроль над Палатой представителей остается у республиканцев.