Херсон: город на линии фронта

Херсон, город-герой Украины, стал настоящим символом сопротивления страны российской агрессии. После освобождения от оккупации оставшиеся здесь люди испытывают огромные трудности. Нет света, тепла, воды, не хватает продуктов.

С тех пор как российские войска отступили на восток от Днепра, город стал чем-то вроде линии фронта. За последние дни в Херсоне было убито несколько человек, и жители говорят, что раньше не сталкивались с такими беспорядочными обстрелами. Когда украинские войска пытались вернуть город, говорят они, били только по военным объектам.

Сейчас же обстрел ведется по всему городу. Критически важная инфраструктура постоянно подвергается атакам.

Олена Аверина родилась и выросла в Херсоне и решила остаться здесь во время российской оккупации. "Я осталась, потому что у меня мама больная, папа больной, поэтому пришлось остаться, - рассказывает она. - И потому что денег не было уезжать. Мы тут родились и не смогли все это бросить. Кто будет помогать, если не мы? У нас в подъезде остались только я и Настя. Все остальные - дедушки, бабушки, пенсионеры, инвалиды, как же их всех бросить?"

Олена и ее дочь Настя каждый день собирают помощь от разных НПО и раздают соседям.

Пожилые и больные люди оказались в особенно трудной ситуации. Многие уже не находят необходимой помощи в Херсоне. Больница Водников когда-то была одним из главных медицинских учреждений города.

Теперь ее врачи и медсестры носят с собой на работу ведра с водой, чтобы смыть туалеты, помыть пол. Большая часть персонала ушла. А пациентам предложили медицинскую эвакуацию из соображений безопасности. Но многие не могут этого сделать. Им помогают, как могут.

"У нас комендантский час и обстрелы ночью, поэтому люди не вызывают скорую помощь, - говорит врач Виталина Чеботарева. - Плюс очень мало машин скорой помощи осталось на город. Поэтому люди не вовремя получают эту помощь и приезжают сюда уже в крайне тяжелом состоянии".

Война бушует всего в нескольких километрах отсюда, поэтому ситуация может ухудшиться.

"Правительство Украины заявило, что взятие Херсона - это только начало кампании, в ходе которой войска страны вытеснят российских солдат со всех оккупированных территорий, включая Донбасс и Крым. Но какой ценой?" - задается вопросом корреспондент Анелиз Боржес, проезжая по стоящим в руинах селам на юге Украины и разговаривая с людьми, потерявшими все, что наживали десятилетиями. Они говорят, что испытывают ненависть к России и не верят в установление мира с ней при нынешнем поколении.