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Судан

В Судане подписано соглашение об урегулировании кризиса

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 Euronews
Военный переворот привёл к обострению межэтнических противоречий
Военный переворот привёл к обострению межэтнических противоречий   -   Авторское право  Marwan Ali/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Военные власти Судана и оппозиционные политики подписали рамочное соглашение об урегулировании кризиса в стране. Документ предполагает создание переходного правительства, возглавляемого гражданскими, и всеобщие свободные выборы через два года после избрания главы этого кабинета.

В то же время некоторые радикальные оппозиционные движения, отказавшиеся вести переговоры с генералами, бойкотировали подписание соглашения.

Год назад командующий суданской армией генерал Аль-Бурхан захватил власть в стране. Это привело к обострению политических и межэтнических противоречий.