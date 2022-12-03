English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Катар
Срочная новость

Нидерланды вышли в четвертьфинал ЧМ-2022 в Катаре

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Нидерланды обыграли США
Нидерланды обыграли США   -   Авторское право  Ashley Landis/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Cборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу в Катаре. Нидерланды обыграли США со счётом 3:1

В составе победителей голы забили Мемфис Депай, Дейли Блинд  и Дензел Дюмфрис. У сборной США отличился Хажди Райт

Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал чемпионата мира в седьмой раз в истории. 

На стадии 1/4 финала сборная Нидерландов сыграет с победителем субботнего матча между командами Аргентины и Австралии.