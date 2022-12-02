Война в Украине: карта боевых действий на 2 декабря

Российские войска продолжили проводить оборонительные мероприятия, строить укрепления и перебрасывать личный состав на восточный берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Министерство обороны Великобритании добавляет, что нехватка боеприпасов в России, вероятно, является одним из основных факторов, ограничивающих в настоящее время потенциал российской армии для возобновления эффективных крупномасштабных наступательных наземных операций.

Со времени ухода России с западного берега Днепра в прошлом месяце Вооруженные силы Украины получили возможность наносить удары по российским логистическим узлам и коммуникациям. Вероятно, эта угроза заставила российских логистиков переместить узлы снабжения, в том числе железнодорожные перевалочные пункты, дальше на юг и восток.

Давайте посмотрим на восточное направление от Херсона до Запорожья, где передвижения российских военных могут свидетельствовать о том, что российские подразделения не могут защитить критически важные районы на фоне усиливающихся ударов Украины по местам сосредоточения российских сил и логистики.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вывели, или в настоящее время выводят, личный состав из города Пологи, поселка Михайловка и села Инженерное в Запорожской области.

Потенциальный уход из Полог особенно примечателен, поскольку он находится на критически важной дорожной развязке, и российским силам, вероятно, будет труднее защищать Токмак от возможных украинских операций без контроля над этой развязкой.

Отход с критической позиции может свидетельствовать о том, что российские войска не могут защитить всю линию фронта в Запорожской области и определяют приоритетные места сосредоточения сил.

Однако не менее вероятно, что российские силы переориентируют свою группировку в Запорожской области и могут перебросить личный состав обратно в эти населенные пункты.