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Польша

Обучение украинских военных в Европе "идёт полным ходом"

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 Euronews
Жозеп Боррель на базе в Бжеге
Жозеп Боррель на базе в Бжеге   -   Авторское право  BARTEK SADOWSKI/AFP or licensors

Обучение украинских военных в Европе идёт полным ходом: об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он посетил тренировочный лагерь в польском городе Бжег. В рамках программы ЕС там уже тренируются 1100 представителей ВСУ.

Всего предполагается обучить около 15 тысяч украинских военнослужащих за два года. В программе — крупнейшей такого рода в истории ЕС — участвуют 20 стран Евросоюза. Европейскому бюджету этот план будет стоить более 100 млн евро.