Обучение украинских военных в Европе идёт полным ходом: об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он посетил тренировочный лагерь в польском городе Бжег. В рамках программы ЕС там уже тренируются 1100 представителей ВСУ.

Всего предполагается обучить около 15 тысяч украинских военнослужащих за два года. В программе — крупнейшей такого рода в истории ЕС — участвуют 20 стран Евросоюза. Европейскому бюджету этот план будет стоить более 100 млн евро.