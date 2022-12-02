Мигрант перебрался через границу на параплане

Нелегальный мигрант из Марокко с помощью параплана попал на территорию Мелильи, испанского анклава на побережье Африки. Мужчина скрылся сразу после приземления и объявлен в розыск. Нарушителя границы заметили местные жители и сообщили об инциденте в полицию. Параплан для таких целей используется впервые.

По данным МВД Испании, с начала года незаконным путем в страну попади 29 тысяч мигрантов, из их около 1500 — через Мелилью.

В июне в Мелилье 23 мигранта погибли, пытаясь перебраться через высокий забор.