Больницы Херсона: когда нет света и воды

— Когда нет света - нет ничего: нет воды, воду приходится носить на спине докторам, медсёстрам, кому угодно, — говорят нам в больнице Водников. Раньше она была одним из главных медучреждений Херсона, а теперь изо всех сил пытается удовлетворить хотя бы основные потребности.

— Это - чтобы смыть туалеты, помыть пол, — показывает один из врачей. - Если эта вода более чистая - то можно в ней помыться. Я сам беру ведро, набираю воду, грею чайник и иду купаться.

После неудач на поле боя Россия начала атаки на критически важную инфраструктуру Украины, погружая систему здравоохранения страны во тьму.

Анелиз Боржес, Euronews:

— Это единственный родильный дом, работающий на данный момент в Херсоне. С тех пор, как город перешёл под контроль украинских войск, здесь родились не менее 8 младенцев. Но они приходят в этот мир при очень тяжёлых обстоятельствах.

Доктор Сергей Морозов согласился показать нам коридоры и операционные, которые он так хорошо знает, но теперь едва узнает. В родильном отделении, которым он руководит уже 24 года, ужасно холодно и темно. Инкубаторы, стерилизаторы, вентиляторы - всё простаивает без электричества.

Доктор Морозов говорит, что никогда такого не видел. А на вопрос о том, как врачи работают в таких условиях, отвечает:

—Как обходимся? Если нет света, фонариком подсвечиваем. Ну, а вода - мы набрали, у нас есть ёмкости с водой. И набираем воду в ёмкости. Набираем, запасаемся заранее. А когда совсем было плохо, мы работали в пятиэтажном здании на базе реанимации.

Половина энергетической инфраструктуры Украины либо повреждена, либо разрушена, и, по оценкам, число оставшихся без электричества людей составляет 10 миллионов. Среди них Марина, которая два дня тому назад родила девочку. Она говорит, что надеется на лучшие дни для Украины и её новой жительницы Валерии. Главное её желание - чтобы наступил мир.

— Я бы хотела… мы надеемся, что скоро будет, — говорит Марина.