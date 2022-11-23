Репортаж из Херсона: "Россияне освободили нас от хорошего"

Из Одессы и Херсона передаёт корреспондент Euronews Анелиз Боржес:"В среду вечером города по всей Украине погрузились во тьму после того, как российские ракеты вновь обрушились на объекты критической инфраструктуры. Обесточен Киев, без электроснабжения остались Львов и Харьков, света нет и здесь – в Одессе. Три украинские электростанции были временно отключены от общенациональной сети, что только ухудшило положение миллионов мирных жителей.

В Херсоне, который недавно вернулся под контроль вооружённых сил Украины, мы наблюдали сцены радости, на улицах чувствовалось облегчение, но в то же время многие не скрывали своих опасений - как бы не наступил голод. После долгих месяцев российской оккупации херсонцы выживают только благодаря гуманитарной помощи".

НА УЛИЦАХ ХЕРСОНА

– Это единственное место, где вы получаете еду?

– Да, единственное. Как мы жили? Под оккупацией как живут? Тяжело морально и физически, конечно. Старались меньше выходить. Когда уже наши освободили, то, естественно, стали выходить. Всего лишили нас, и света, и воды, и тепла, и связи. Но теперь хоть можно выходить на улицу. Ещё бы не стреляли...

"ОСВОБОДИЛИ НАС ОТ ХОРОШЕГО"

– Воду приносят нам, слава богу. Нет света, нет тепла, вот это очень плохо.

– Каким был Херсон до войны?

– Хороший, уютный город, очень светлый. Жил мы нормально до того, как [россияне] пришли нас освобождать. Освободили нас от хорошего.

Анелиз Боржес, Euronews: "По всей вероятности, ситуация ещё может усугубиться, прежде, чем наметится хоть какое-то улучшение. Половина объектов энергетической системы страны полностью выведена из строя или значительно повреждена. Миллионы людей проведут зиму без электричества и отопления. Власти страны призывают украинских беженцев пока не возвращаться домой, чтобы снизить нагрузку на энергосети. По словам политиков, перезимовать – вот что представляется на сегодняшний день самой большой победой украинцев".