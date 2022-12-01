Байден и Макрон о войне и налоговых льготах

Несмотря на различия и разногласия, в целом - друзья, единые в своей позиции по отношению к путинской России: президент США Джо Байден принял своего французского коллегу Эммануэля Макрона в Белом доме.

Байден говорил об историческом союзе с Францией, он подчеркнул демократические ценности и уважение прав человека, которые объединяют две нации, в отличие, по его словам, от России, которая ведёт войну в Украине:

"Сегодня мы подтверждаем, что, как я уже сказал, мы будем вместе противостоять этой жестокости. И мы продолжим решительно поддерживать украинский народ, который защищает свои дома, свои семьи, свои детские сады, свои больницы, свой суверенитет, свою неприкосновенность перед лицом российской агрессии".

Макрон говорил о надвигающейся угрозе торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем. По его словам, необходимо "повторно синхронизировать повестки дня", чтобы налоговые льготы, применяемые в Соединенных Штатах, не нанесли ущерб Франции и Европе:

"В контакте с другими европейцами и Европейской комиссией мы решили провести работу, которая теперь должна быть технической, чтобы проблема этого своего рода эффекта домино, сказавшегося на проектах, которые разрабатываются в Европе, была урегулирована. Мы хотим добиться успеха вместе, а не друг против друга".

Франция и США подтвердили общность своих позиций по многим вопросам, в том числе по Ирану и Китаю. Визит Макрона призван урегулировать напряжённость, возникшую в двусторонних отношениях в прошлом году, когда Австралия разорвала многомиллионный контракт на покупку французских субмарин, решив развивать свой подводный флот с помощью США.