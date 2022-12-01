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Германия

Бундестаг признал Голодомор геноцидом

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 Euronews
Украинский флаг на фоне инсталляции в память о жертвах Голодомора в Украине
Украинский флаг на фоне инсталляции в память о жертвах Голодомора в Украине   -   Авторское право  SERGEI SUPINSKY/AFP

Бундестаг одобрил резолюцию, называющую геноцидом Голодомор 1930-х годов, ставший причиной гибели более 3 миллионов украинцев.

В резолюции говорится, что "массовые смерти от голода не были результатом неурожая; ответственность за них несет политическое руководство Советского Союза под руководством Иосифа Сталина".

Резолюция была внесена в Бундестаг тремя партиями из правящей коалиции канцлера Олафа Шольца и главным оппозиционным блоком. На заседании парламента присутствовал посол Украины в Германии.

Голосование состоялось через несколько дней после того, как украинцы отметили 90-ю годовщину Голодомора.

Габриэла Хайнрих, заместитель председателя парламентской группы СДПГ:

— Голодомор был преднамеренным и спланированным голодом. Чтобы сделать Украину покладистой, чтобы присоединить ее к советской системе. Украина этого не забыла, и мы этого тоже не забудем.

Робин Вагенер, B'90/"Зеленые", председатель Немецко-украинской парламентской группы:

— Своим предложением мы противостоим жестокой правде сталинского насилия. Не для того, чтобы преуменьшить преступления немцев в Советском Союзе, а для того, чтобы извлечь уроки из исторической правды.

Мнения ученых относительно того, был ли Голодомор геноцидом, по-прежнему расходятся.

Главный вопрос заключается в том, намеренно ли Сталин хотел убить украинцев, чтобы подавить движение за независимость, или же голод был результатом некомпетентности чиновников и природных условий.

На сегодняшний день 20 государств, помимо Украины, признали голод геноцидом, среди них США, Канада, Польша и Португалия.