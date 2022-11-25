Украина: 90-летие Голодомора

Украина отмечает 90-летие начала Голодомора, великого голода, унесшего жизни миллионов людей в период с 1932 по 1933 годы. В 2006 году Верховная рада Украины объявила эту катастрофу актом геноцида украинского народа. Голодомор признали геноцидом около 20 стран мира, в том числе США, Канада и Польша.

Массовый голод был вызван политикой сталинского режима, заставившего крестьян передать свою землю и личное имущество колхозам. Тех, кто пытался оказать сопротивление, депортировали, и эти меры вызвали многочисленные восстания, в том числе и вооружённые.

Чтобы подавить беспорядки, советские власти в 1932 году ужесточили требования, конфискуя у крестьян продукты питания. Организованные группы коммунистов грабили дома и забирали все съедобное, в том числе зерно.

В результате от голода погибли по разным оценкам от 4 до 10 млн жителей Украинской ССР в существовавших на тот период границах, иными словами от 12% до 30% всего населения страны.

Сегодня многие в Украине и в союзных с ней странах проводят параллели между теми событиями и нынешним вторжением России, отмечая, что цель в обоих случаях всё та же: лишить украинскую нацию права на существование.