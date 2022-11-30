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Румыния

НАТО обсуждает последствия российского вторжения для партнёров альянса

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 Андрей Позняков
Заседание глав МИД стран НАТО в Бухаресте 30 ноября 2022
Заседание глав МИД стран НАТО в Бухаресте 30 ноября 2022   -   Авторское право  AP Photo/Andreea Alexandru

Делегации стран НАТО обсуждают влияние войны в Украине на соседние государства. Этой проблеме посвящён второй день саммита в Румынии. На повестке дня - экономические и энергетические последствия российского вторжения для партнёров НАТО Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии, а также ситуация с приёмом беженцев.

Наша встреча свидетельствует о крепком и развивающемся сотрудничестве между НАТО и вашими странами в это непростое время. НАТО и союзники оказывают поддержку всем трём партнерам на протяжении многих лет, в том числе в наращивании оборонного потенциала, реформировании и обучении специалистов для их институтов безопасности и обороны.
Йенс Столтенберг
генсек НАТО

Грузии как и Украине пообещали вступление в Североатлантический альянс, но когда это может произойти, пока неясно. На конференции обсуждают и предварительно одобренные заявки на членство в НАТО Швеции и Финляндии, которые всё ещё ожидают ратификации соответствующих протоколов в Венгрии и Турции.