Германия приняла командование морской группой постоянной готовности НАТО

Германия приняла от Нидерландов командование морской группой постоянной готовности НАТО (SNMG1). Это многонациональный отряд из нескольких кораблей, готовых к немедленному реагированию на чрезвычайные обстоятельства.

В прошлом году, после начала войны, группа в боевой готовности была развёрнута в Северном и Балтийском морях для обеспечения безопасности в регионе.

Жанетт Моранг, командующая SNMG1 в 2022 г.:

"После вторжения России в Украину эти силы были задействованы как объединённая оперативная группа очень высокой степени готовности. Теперь их задача — сдерживать Россию, поддерживать уверенность союзников в сплочённости НАТО и в боевых возможностях Альянса в морской войне. Так что в трудную минуту они будут там, где будет необходимо защищать НАТО".

Также с 1-го января Германия приняла командование сухопутной Группой повышенной готовности НАТО. В этом году эти силы, готовые к полному развёртыванию за несколько дней, будут включать не менее 11500 человек. С прошлого года подразделения НАТО перемещены ближе к восточной границе Альянса.